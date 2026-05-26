चित्तौड़गढ़ में हादसा, सांवलियाजी जा रहे श्रद्धालुओं से भरी बस पलटी, एक की मौत, 30 घायल

हादसे में मृतक की पहचान रघुवीर पुत्र हरि सिंह मीणा निवासी नपनिया, तहसील बारां के रूप में हुई है। बस में सवार यात्री जयपुर, जोधपुर, कोटा, सवाई माधोपुर, फरीदाबाद और उत्तर प्रदेश सहित विभिन्न स्थानों के श्रद्धालु थे, जो सांवलियाजी के दर्शन के लिए जा रहे थे। बस में क्षमता से अधिक सवारियां भरी हुई थीं। सूचना पर प्रशासनिक अधिकारी भी मौके पर पहुंचे। नायब तहसीलदार शिव शंकर पारीक, हाईवे पेट्रोलिंग टीम और पुलिस जाप्ता मौके पर मौजूद रहा। बाद में बस को क्रेन की मदद से सड़क से हटाकर यातायात सुचारू कराया गया। पुलिस ने बस को जब्त कर हादसे के कारणों की जांच शुरू कर दी है।