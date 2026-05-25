Chittorgarh Fort: अब हर 30 मिनट में गार्ड को सेल्फी अपलोड करनी होगी, चोरी के बाद सख्त फैसला

हाल ही में किले के भीतर स्थित प्राचीन जैन मंदिर में चोरों ने सुरक्षा व्यवस्था को धता बताते हुए धावा बोला था। इस घटना के बाद राज्य स्तर पर सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल खड़े हुए थे। जांच में सामने आया कि ड्युटी में तैनात गार्ड मंदिर के बाहर ही गश्त करने के बजाय सुरक्षित जगह पर आराम फरमा रहे थे। इसी लापरवाही को जड़ से खत्म करने के लिए अब यह नया डिजिटल चक्रव्यू रचा गया है। ड्यूटी पर तैनात हर गार्ड को रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक हर आधे घंटे में अपनी लाइव फोटो भेजनी होगी। फोटो साधारण नहीं होगी। उसमें जीपीएस लोकेशन और समय का वाटरमार्क होना अनिवार्य है, ताकि कोई पुरानी फोटो अपलोड न कर सके।