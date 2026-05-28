Rajasthan Crime: 6 ढाबों पर पुलिस की रेड, 1090 लीटर अवैध डीजल जब्त, देखें स्टिंग ऑपरेशन का वीडियो

पुख्ता साक्ष्य जुटाने के बाद अकलेरा वृत्ताधिकारी बृजेश जाट के नेतृत्व में पुलिस टीम ने योजनाबद्ध तरीके से छह ढाबों पर एक साथ छापेमारी की। कार्रवाई के दौरान पुलिस ने 1090 लीटर अवैध डीजल, बिक्री का हिसाब रखने वाली डायरियां, रजिस्टर तथा अन्य महत्वपूर्ण दस्तावेज भी बरामद किए। इसके साथ ही पाइप, कैन और डीजल निकालने में उपयोग होने वाले उपकरण भी जब्त किए। पुलिस ने मौके पर सभी ढाबों की गहन तलाशी ली और पूरे नेटवर्क से जुड़े पहलुओं की जांच शुरू कर दी है।