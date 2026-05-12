रिसॉर्ट ने किया सरकारी जमीन कब्जा, जल संसाधन विभाग ने जड़ा ताला

2025 में खत्म हो चुकी थी लीज, फिर भी जारी रहा उपयोग



जानकारी के अनुसार, कोडिय़ात (बूझड़ा पंचायत) के खसरा नम्बर 131 व 134 की करीब .34 हेक्टेयर भूमि मूल रूप से एक एसटी खातेदार की थी, जिसे देवास परियोजना के लिए अवाप्त किया गया। वर्ष 2019-20 में यह भूमि को पांच वर्ष के लिए ईशान क्लब एंड होटल्स प्राइवेट लिमिटेड को लीज पर दी। यह अवधि वर्ष 2025 में समाप्त हो चुकी है। आरोप है कि लीज समाप्त होने के बाद भी ईशान क्लब एंड होटल्स प्राइवेट लिमिटेड प्रबंधन इस भूमि का उपयोग लगातार करता रहा। यहां वर्तमान में ताज अरावली रिसॉर्ट एंड स्पा संचालित है। जल संसाधन विभाग के अधिकारियों का कहना है कि यह भूमि अब ईआरसीपी (ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट) के खाते में दर्ज है और भविष्य में यहां देवास परियोजना का कार्यालय प्रस्तावित है। बावजूद इसके होटल की ओर से इस जमीन पर रास्ता विकसित कर उपयोग किया जा रहा था।



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