उदयपुर के जंगलाें में विलुप्त हुए गिद्धों की वापसी, उडन गिलहरी भी खूब

दो दशक से गिरावट आई थी गिद्ध की



वन्यजीव गणना में सबसे बड़ा और सकारात्मक संकेत लंबी चोंच वाले भारतीय गिद्ध की मौजूदगी रहा। फुलवारी की नाल क्षेत्र में इस संकटग्रस्त प्रजाति के 11 गिद्ध दर्ज किए। यह वही गिद्ध प्रजाति है जिसकी संख्या देशभर में तेजी से घट चुकी है और जिसे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर गंभीर संकटग्रस्त श्रेणी में रखा है। विशेषज्ञों के अनुसार, गिद्ध सिर्फ पक्षी नहीं, बल्कि जंगल और पर्यावरण की सेहत का सबसे बड़ा संकेतक माना जाता है। गिद्ध मृत पशुओं को खाकर जंगल और गांवों को संक्रमण से बचाते हैं। दो दशकों में दवाइयों के दुष्प्रभाव, जहरीले अवशेष और प्राकृतिक आवास खत्म होने से गिद्धों की संख्या में भारी गिरावट आई थी। ऐसे में उदयपुर के जंगलों में इनका दोबारा दिखना संरक्षण प्रयासों की सफलता माना जा रहा है। वन अधिकारियों का कहना है कि फुलवारी की नाल के शांत पहाड़ी क्षेत्र, ऊंचे पेड़ और कम मानवीय हस्तक्षेप गिद्धों के लिए अनुकूल वातावरण तैयार कर रहे हैं।



Read this : सोने की खरीद पर ब्रेक! उदयपुर के सर्राफा बाजार में बढ़ी चिंता, रिसाइक्लिंग और लाइटवेट ज्वेलरी का ट्रेंड तेज