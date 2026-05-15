Rajasthan Promotions: हजारों शिक्षकों के लिए आई बड़ी खुशखबरी, पदोन्नति का मिलेगा तोहफा, विभाग ने जारी किया कैलेंडर

शिक्षा विभाग के इस फैसले को आगामी नियमित डीपीसी (डिपार्टमेंटल प्रमोशन कमेटी) की दिशा में सबसे अहम और महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। इस आदेश से लंबे समय से प्रमोशन का इंतजार कर रहे हजारों शिक्षकों को सीधा लाभ मिलने की उम्मीद है। कार्मिक विभाग के निर्देशों के बाद निदेशक माध्यमिक शिक्षा सीताराम जाट ने संयुक्त निदेशकों और जिला शिक्षा अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि निर्धारित तिथियों के भीतर अस्थाई और स्थाई वरिष्ठता सूचियों का प्रकाशन पूरी पारदर्शिता और समयबद्ध तरीके से सुनिश्चित किया जाए, जिससे नियमित डीपीसी प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की अनावश्यक देरी न हो और शिक्षकों को समय पर पदोन्नति का लाभ मिल सके।