Udaipur Accident: काल बनकर आया डंपर, युवक की मौके पर ही मौत; शव हुआ क्षत-विक्षत

घटना के बाद परिजनों और ग्रामीणों में भारी आक्रोश व्याप्त हो गया। शुक्रवार सुबह बड़ी संख्या में ग्रामीण मावली उप जिला चिकित्सालय पहुंचे और मोर्चरी के बाहर धरने पर बैठ गए। प्रदर्शनकारियों ने बिजली निगम पर सुरक्षा मानकों की अनदेखी का आरोप लगाते हुए मावली के एईएन को हटाने की मांग भी उठाई। वहीं मृतक के परिवार के सदस्य को सरकारी नौकरी और 50 लाख रुपए मुआवजा देने की मांग रखी गई। करीब पांच घंटे तक चली वार्ता के बाद मृतक परिवार को कुल 12 लाख रुपए का मुआवजा दिलाने तथा पूरे मामले की निष्पक्ष जांच करवाने के आश्वासन पर सहमति बनी।