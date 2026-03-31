RBSE 12th Result 2026 : राजस्थान बोर्ड की 12वीं कक्षा का रिजल्ट घोषित, विज्ञान स्ट्रीम के परीक्षार्थी यहां करें चेक

RBSE 12th Result 2026 : राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (RBSE) की 12वीं कक्षा का रिजल्ट आज मंगलवार को जारी हो गया। राजस्थान बोर्ड के 12वीं कक्षा के विज्ञान स्ट्रीम के परीक्षार्थी यहां रिजल्ट देखें। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का बारहवीं कला, वाणिज्य और विज्ञान का परिणाम मंगलवार को सुबह 10 बजे शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने उदयपुर से वेबसाइट पर बटन दबाकर जारी किया। इस दौरान अजमेर में बोर्ड प्रशासक और संभागीय आयुक्त शक्ति सिंह राठौड़, सचिव गजेंद्र सिंह, विशेषाधिकारी नीतू यादव और अन्य अधिकारी मौजूद रहे।