Rajasthan Crime: जिम संचालक पर हिडन कैमरे से लड़कियों के प्राइवेट वीडियो बनाने का आरोप, पत्नी पहुंची थाने

महिला ने आरोप लगाया कि जमानत पर बाहर आने के बाद आरोपी ने स्वयं स्वीकार किया कि वह जिम में युवतियों को दोस्ती के जाल में फंसाकर हिडन कैमरे से प्राइवेट वीडियो बनाता था और बाद में उन्हें वायरल करने की धमकी देकर ब्लैकमेल करता था। मदनगंज थाना पुलिस ने मामले में विभिन्न धाराओं और एक्ट में प्रकरण दर्ज लिया है। आरोपी के मोबाइल फोन, सोशल मीडिया अकाउंट और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की फोरेंसिक जांच कराने की प्रक्रिया शुरू कर दी है।