RBSE 12th Result: राजस्थान बोर्ड 12वीं का रिजल्ट घोषित, टॉपर्स के इनामों में हुआ बड़ा बदलाव, जानें कैसे करें आवेदन?

परिणाम जारी करने के तुरंत बाद शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने प्रदेश के विभिन्न जिलों के टॉपर्स को व्यक्तिगत रूप से फोन कर बधाई दी। उन्होंने छात्रों से बात करते हुए कहा, यह सफलता आपकी कड़ी मेहनत और शिक्षकों के सही मार्गदर्शन का परिणाम है। प्रदेश को आप जैसे होनहार युवाओं पर गर्व है। उन्होंने छात्रों को उज्ज्वल भविष्य की शुभकामनाएं देते हुए देश सेवा और प्रदेश का नाम रोशन करने का आह्वान किया।