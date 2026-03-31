RBSE 12th Result: सरकारी स्कूल के समीर ने रेगुलर 8 घंटे की सेल्फ स्टडी से हासिल किए 97.60%, ये बताया सक्सेस मंत्र

समीर शर्मा राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बीलखेड़ा माल, तहसील शाहाबाद, जिला बारां के छात्र हैं। उन्होंने नियमित मेहनत और अनुशासित पढ़ाई के बल पर यह सफलता प्राप्त की। समीर के पिता अविनाश शर्मा और माता कृष्णा शर्मा ने भी बेटे की इस उपलब्धि पर गर्व जताया है। परिवार और शिक्षकों का कहना है कि समीर शुरू से ही पढ़ाई के प्रति गंभीर और मेहनती रहा है।