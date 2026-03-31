बानसूर की तनीषा राठौड़ ने 99.40% अंक प्राप्त कर रचा इतिहास

बानसूर कस्बे की सरस्वती मॉडर्न स्कूल की छात्रा तनीषा राठौड़ ने कला वर्ग में 99.40 प्रतिशत अंक प्राप्त कर प्रदेश में दूसरा स्थान हासिल किया है। तनीषा गांव नवलपुरा में अपने मामा वीरभद्र सिंह के पास रहकर पढ़ाई कर रही है। मामा किसान हैं और मौसी दिव्यांग है, जिनकी सेवा तनीषा स्वयं करती है। वह प्रतिदिन बस से स्कूल आकर पढ़ाई करती रही। घरेलू जिम्मेदारियों के बावजूद तनीषा ने यह सफलता हासिल कर परिवार का नाम रोशन किया। तनीषा ने कहा कि घर में पढ़ाई का माहौल नहीं है। स्कूल में प्रतिदिन उपस्थिति ने ही यह सफलता दिलाई है और भविष्य में यूपीएससी की तैयारी करने की बात कही। सूचना मिलने पर विद्यालय के निदेशक शशिकांत बोहरा, प्रधानाचार्य धर्मपाल सिंह, बलबीर सिंह यादव, प्रवेश बोहरा, जितेंद्र शर्मा, पीटीआई राजकुमार ने घर पहुंच कर छात्रा को मिठाई खिलाकर बधाई दी और सम्मानित किया।



वहीं बानसूर की ही छात्रा मोनिका ने बोर्ड परीक्षा में विज्ञान वर्ग में 99 प्रतिशत अंक प्राप्त कर क्षेत्र का नाम रोशन किया है। मोनिका के पिता सुरेंद्र यादव भारतीय सेना में कार्यरत हैं।