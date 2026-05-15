Rajasthan: थाने के अंदर पिस्टल से चली गोली, हेड कांस्टेबल के सिर से हुई आर-पार, हालत नाजुक

अलवर। खैरथल-तिजारा जिले के मुंडावर पुलिस थाने में शुक्रवार दोपहर एक बड़ा हादसा हो गया, जब थाना परिसर स्थित मालखाने में अचानक गोली चलने से मालखाना इंचार्ज हेड कांस्टेबल हरपाल सिंह यादव गंभीर रूप से घायल हो गए। गोली उनके सिर में लगने से थाना परिसर में अफरा-तफरी मच गई और मौके पर मौजूद पुलिसकर्मियों में हड़कंप की स्थिति बन गई। थाने में मौजूद कुछ पुलिसकर्मी गोली की आवाज सुनकर थाने की तरफ दौड़े तो वे जमीन पर बेहोशी की हालत में पड़े थे और सांसें चल रही थी।