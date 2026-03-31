जयपुर के मैक्स हाइट्स अपार्टमेंट में बड़ा हादसा, झूला टूटने से 12 वर्षीय बच्ची के नाक की हड्डी टूटी, चेहरा लहूलुहान

स्थानीय निवासियों ने बताया कि पार्क में लगे झूले लंबे समय से जर्जर थे और उनमें जंग लगा हुआ था। कई बार शिकायत करने के बावजूद कंपनी ने इनकी मरम्मत की जहमत नहीं उठाई। निवासियों ने दोटूक कहा, "यदि समय रहते इन झूलों की जांच और वेल्डिंग करा दी जाती, तो आज एक मासूम बच्ची अस्पताल के बिस्तर पर दर्द से नहीं कराह रही होती।