बुझ गए तीन घरों के चिराग: भविष्य संवारने निकले थे, रफ्तार ने सड़क पर लिख दी मौत, घरों में चूल्हे नहीं जले

विशाल के सिर से पिता का साया तो बचपन में ही उठ गया था। घर में दो भाई थे, जिसमें विशाल सबसे छोटा था। मां ने गरीबी और संघर्षों के बीच बेटे को बड़ा किया था कि वह पढ़-लिखकर सहारा बनेगा, लेकिन आज उस मां की दुनिया ही उजड़ गई। विशाल की मौत की खबर सुनते ही घर में कोहराम मच गया। वहीं, नरेंद्र और जितेंद्र के परिवारों में भी मातम का सन्नाटा पसर गया है।