जयपुर में इस विदेशी लड़की ने मचाया हंगामा, गुलाबी रंग में रंगे हाथी पर बैठकर करवाया फोटोशूट

विवाद बढ़ने पर हाथी के मालिक शादिक खान ने सफाई देते हुए कहा कि 'चंचल' नाम की जिस हथिनी का इस्तेमाल किया गया, उसकी उम्र 65 साल थी और वह सवारी के काम में नहीं आती थी। उन्होंने बताया, यह केवल 10 मिनट का शूट था। हमने कच्चा गुलाल लगाया था जिसे तुरंत पानी से धो दिया गया। फरवरी में चंचल का निधन हो चुका है, हम अपने हाथियों को कभी पीड़ा नहीं पहुंचाते।