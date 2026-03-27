जयपुर में बीच सड़क पर लड़की की दबंगई, ईंट से कूच-कूचकर तोड़ डाली लड़के की बाइक, बोली- जिसको बुलाना है बुला ले

Jaipur girl breaks bike viral video: राजस्थान की राजधानी जयपुर में कानून व्यवस्था और सड़क पर सरेआम गुंडागर्दी का एक ऐसा वीडियो सामने आया है, जिसने सोशल मीडिया पर बहस छेड़ दी है। घटना जयपुर के व्यस्ततम इलाके 22 गोदाम पुलिया के पास की बताई जा रही है। जहां एक लड़की की दादागिरी के आगे न केवल आम जनता, बल्कि वर्दीधारी पुलिसकर्मी भी बेबस नजर आए।