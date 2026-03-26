Nadbai Jeweler Murder: ‘खून का बदला खून से लेंगे’, BJP विधायक बोले- कसम खाकर कहता हूं, ऐसी वारदात दोबारा नहीं होगी

घटना की सूचना मिलते ही नदबई विधायक कुंवर जगत सिंह ने कड़ा रुख अख्तियार किया। उन्होंने इस घटना को बेहद दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए बदमाशों को सीधी चेतावनी दी है। विधायक ने कहा, मुझे इस घटना से गहरा झटका लगा है। जिन लोगों ने इस हत्या को अंजाम दिया है, उन्हें जल्द पकड़ लिया जाएगा। मैं कसम खाकर कहता हूं कि नदबई में ऐसी वारदात दोबारा नहीं होगी। अब खून का बदला खून से लिया जाएगा।