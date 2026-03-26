Bharatpur Murder : नदबई में सर्राफा व्यापारी की सरेशाम हत्या, सड़कों पर उतरे व्यापारी, पुलिस को दिया अल्टीमेटम, कस्बे में तनाव का माहौल

बुधवार शाम को सर्राफा व्यापारी योगेंद्र चौपड़ा (45 वर्ष) पुत्र शांति स्वरूप रोजाना की तरह बुधवार शाम करीब 7.15 बजे नगर तिराहे स्थित अपनी दुकान बंद कर स्कूटी से घर लौट रहे थे। पंजाबी मोहल्ले के नजदीक घात लगाए बाइक सवार बदमाशों ने बेहद नजदीक से योगेंद्र चौपड़ा के गले में गोली दाग दी। गोली उनके गले में फंस गई और वे स्कूटी सहित सड़क पर गिर पड़े। बदमाश बड़ी तेजी से योगेंद्र का जेवरात से भरा बैग लेकर फरार हो गए। घटना के तुरंत बाद स्थानीय लोगों ने गंभीर रूप से घायल योगेंद्र को नदबई अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया।