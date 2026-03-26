राजस्थान में BJP विधायक पुत्र की दबंगई, गरीबों के घर आधी रात चलवाया बुलडोजर, बेचने का बना रहा था दबाव, मलबा भी गायब करवाया

भीम उपखंड मुख्यालय के बरतु क्षेत्र में 8 मार्च की रात जेसीबी मशीन से तीन गरीब परिवारों के पक्के मकानों को ध्वस्त करने का मामला सामने आया है। इस संबंध में 20 मार्च को भीम थाने में रिपोर्ट दर्ज कर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। रिपोर्ट के अनुसार नर्बदा देवी, गीता देवी और रघुवीर सिंह ने नंदावट निवासी विधायक हरि सिंह रावत के पुत्र रणजीत सिंह के खिलाफ मामला दर्ज कराया है।