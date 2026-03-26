जयपुर: वैशाली नगर के शाशा कैफे पर पुलिस का छापा, 24 लोग हुक्का पीते पकड़े गए, महिला SHO ने बोगस ग्राहक बन किया भंडाफोड़

गौरतलब है कि जयपुर पुलिस इन दिनों 'क्लीन सिटी' अभियान के तहत अवैध नशा कारोबारियों पर सख्त है। मंगलवार को ही पुलिस ने गांधीपथ स्थित 'बर्लिन रेस्टोरेंट' पर भी इसी तरह की कार्रवाई कर हुक्का बार का भंडाफोड़ किया था। डीसीपी प्रशांत किरण ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि यदि कोई भी संचालक नियमों के विरुद्ध हुक्का बार या नशीली गतिविधियों को बढ़ावा देगा, तो उनके खिलाफ इसी तरह के 'डिकॉय ऑपरेशंस' जारी रहेंगे।