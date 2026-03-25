Balotra: उधारी के चक्कर में शर्मसार…सोशल मीडिया पर माफीनामा का वीडियो किया वायरल, तो युवक ने की आत्महत्या

रिपोर्ट में बताया गया कि मृतक ने 20 हजार रुपए उधार लिए थे और तय समय पर लौटाने का आश्वासन दिया था। सुरक्षा के रूप में मृतक ने अपना लगभग 30 हजार रुपए कीमत का मोबाइल फोन पहले ही आरोपियों को दे दिया था। इसके बावजूद आरोपी लगातार पैसे के लिए धमकाते रहे और मानसिक रूप से प्रताड़ित करते रहे, जिसके चलते उसने आत्महत्या कर ली।