Property Dealer Murder: राजस्थान में प्रॉपर्टी डीलर का बेरहमी से कत्ल, रात भर कुचलती रही गाड़ियां, हाईवे पर मिले शव के चिथड़े

पार्षद प्रकाश चौहान ने बताया कि 23 मार्च शाम करीब चार बजे वजाराम किसी परिचित के साथ प्लॉट की रजिस्ट्री कराने गए थे। घरवालों को उन्होंने कहा था कि दुकान के लिए किराणा का सामान लाना है। वजाराम का मोबाइल डिस्चार्ज होने से वह पत्नी का मोबाइल लेकर निकले थे।