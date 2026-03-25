RPSC पेपर लीक: पौने 3 साल, करोड़ों का खेल और सरकारी बंगले से साजिश; फिर भी क्यों नहीं हुई बाबूलाल कटारा की बर्खास्तगी?

संविधान में संघ अथवा राज्य लोक सेवा आयोग के किसी सदस्य को हटाने और निलंबित करने का प्रावधान है। अध्यक्ष अथवा सदस्य के मामले में खंड (1) के अधीन उच्चतम न्यायालय को निर्देशित किया गया है। किसी अध्यक्ष अथवा सदस्य का अपनी पदावधि में पद के कर्तव्यों के बाहर सवेतन-नियोजन, दिवालिया, मानसिक-शारीरिक रूप से अक्षम होने पर कार्रवाई का प्रावधान है। राष्ट्रपति आदेश जारी करते हैं।