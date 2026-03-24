Rajasthan: आरपीएससी के निलंबित सदस्य बाबूलाल कटारा को बड़ा झटका, सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत रद्द

न्यायाधीश दीपांकर दत्ता और न्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा की खंडपीठ ने सोमवार को कटारा की याचिका खारिज कर दी। राज्य सरकार ने अदालत को बताया कि कटारा के खिलाफ 5 आपराधिक मामले लंबित है और उससे 51.20 लाख रुपए नकद तथा 500 ग्राम से अधिक सोना बरामद हुआ है। कटारा की ओर से कहा गया कि किसी भी आरोपी को अनिश्चितकाल तक जेल में नहीं रखा जा सकता। जांच एजेंसी ने केवल परिस्थितिजन्य साक्ष्यों के आधार आरोप लगाए है और उनसे कोई बरामदगी नहीं हुई है। इसके आधार पर कोर्ट ने 9 फरवरी को कटारा को अंतरिम जमानत दे दी थी, जिसे रद्द करने के लिए राज्य सरकार ने प्रार्थना पत्र पेश किया।