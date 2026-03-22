Jaipur: ट्रेनों में ऑफ सीजन में ओवर क्राउड…कंफर्म सीट का टोटा, स्लीपर में 100 पार वेटिंग, तत्काल कोटे पर टिकी उम्मीदें

Jaipur Train Rush: ग्रीष्मावकाश का सीजन अ​ब शुरू होने वाला है लेकिन उससे पहले प्रदेश में अभी ऑफ सीजन में ही ट्रेनों में सीटों की उपलब्धता नहीं होने के कारण लोग परेशान हैं। ट्रेनों में ऑफ सीजन में इस बार हालात इसके उलट हैं। जयपुर से हावड़ा, लखनऊ, पटना, गुवाहाटी समेत कई शहरों के लिए संचालित ट्रेनों में इन दिनों कंफर्म सीटों की कमी बनी हुई है।

जिन दिनों में टिकट आसानी से मिल जाते थे, उन्हीं दिनों में अब कई रूट पर सीटों का टोटा देखने को मिल रहा है। कुछ ट्रेनों में तो अभी 'नोरूम' जैसी स्थिति होने पर यात्रियों को वेटिंग टिकट तक उपलब्ध नहीं हो रहे हैं।