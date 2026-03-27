जयपुर के आलीशान विला में सजी थी ‘कैसीनो’ की महफिल, पुलिस पहुंची तो रसूखदारों ने दी धमकी, 16 लोग गिरफ्तार

16 लोग गिरफ्तार (फोटो- पत्रिका)
Jaipur Gambling Racket: जयपुर: राजधानी के भांकरोटा थाना इलाके में पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए एक आलीशान विला में चल रहे हाई-प्रोफाइल जुआ रैकेट और कैसीनो का पर्दाफाश किया है। जयपुर आयुक्तालय की भांकरोटा थाना पुलिस और जिला विशेष टीम (DST पश्चिम) ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए मौके से 16 लोगों को गिरफ्तार किया है।
पुलिस ने भारी मात्रा में नकदी, मोबाइल और वाहन भी बरामद किए हैं। डीसीपी (वेस्ट) प्रशांत किरण ने बताया कि पुलिस को सूचना मिली थी कि 'एम्प्रेस ग्रीन्स' स्थित विला नंबर 5 में बड़े स्तर पर जुआ खेला जा रहा है। इस सूचना पर पुलिस टीम ने पूरी तैयारी के साथ विला की घेराबंदी कर छापेमारी की।
मौके का नजारा देख पुलिस भी हैरान रह गई। वहां कैसीनो की तर्ज पर ताश के पत्तों और प्लास्टिक कॉइन्स के जरिए लाखों का दांव लगाया जा रहा था। पुलिस को देखते ही वहां मौजूद लोगों में अफरा-तफरी मच गई, लेकिन मुस्तैद जाप्ते ने मुख्य आरोपियों को दबोच लिया।
जांच में सामने आया कि इस पूरे रैकेट के मास्टरमाइंड प्रदीप लालवानी और रोबिन हैं। ये दोनों आरोपी बेहद शातिराना तरीके से जुआ संचालित कर रहे थे। रैकेट का तरीका कुछ इस प्रकार था।
पुलिस ने छापेमारी के दौरान मौके से 5.82 लाख रुपए की नकदी, 27 हाई-एंड मोबाइल फोन और 1165 प्लास्टिक कॉइन जब्त किए हैं। इसके अलावा विला के बाहर खड़े करीब एक दर्जन वाहनों को भी पुलिस ने कब्जे में लिया है। गिरफ्तार मुख्य आरोपियों में शेखरलाल, अशोक कुमार, विक्रम सिंह, विनोद राणा, मोहित मेहता के साथ संचालक रोबिन और प्रदीप लालवानी शामिल हैं।
कार्रवाई के दौरान वहां मौजूद कुछ लोगों ने रसूख दिखाते हुए पुलिस जाप्ते से उलझने की कोशिश की और अधिकारियों को धमकियां दीं। इस पर पुलिस ने सख्त रुख अपनाते हुए कार्य में बाधा डालने और हंगामा करने वाले 9 अन्य व्यक्तियों (हर्षित राज, मोहित शर्मा, संजय सिंघानिया, शिवदास मीणा, अजय कुमार, जितेन्द्र चौधरी, विकास शर्मा, जुगल किशोर और अमित शर्मा) को भी गिरफ्तार कर लिया। भांकरोटा थाना पुलिस अब आरोपियों के पिछले रिकॉर्ड और इस नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की तलाश में जुटी है।
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