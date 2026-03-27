जयपुर के आलीशान विला में सजी थी ‘कैसीनो’ की महफिल, पुलिस पहुंची तो रसूखदारों ने दी धमकी, 16 लोग गिरफ्तार

कार्रवाई के दौरान वहां मौजूद कुछ लोगों ने रसूख दिखाते हुए पुलिस जाप्ते से उलझने की कोशिश की और अधिकारियों को धमकियां दीं। इस पर पुलिस ने सख्त रुख अपनाते हुए कार्य में बाधा डालने और हंगामा करने वाले 9 अन्य व्यक्तियों (हर्षित राज, मोहित शर्मा, संजय सिंघानिया, शिवदास मीणा, अजय कुमार, जितेन्द्र चौधरी, विकास शर्मा, जुगल किशोर और अमित शर्मा) को भी गिरफ्तार कर लिया। भांकरोटा थाना पुलिस अब आरोपियों के पिछले रिकॉर्ड और इस नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की तलाश में जुटी है।