बाइक पर झुमते हुए आई नशेड़ी लड़की, सरेआम गाली-गलौज की और फिर दुकानदार को घोंपा चाकू, नजारा देख सहम गए लोग

दुकानदार ने जब उसे शांत होने और वहां से जाने को कहा, तो लड़की आक्रोशित हो उठी। आवेश में आकर उसने अपने पास छिपाकर रखा सब्जी काटने वाला चाकू निकाला और अचानक दुकानदार पर वार कर दिया। इस हमले में दुकानदार घायल हो गया, जिससे मौके पर चीख-पुकार मच गई।स्थानीय लोगों और महिलाओं ने दिखाया साहस