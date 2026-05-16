Rajasthan: शर्ट पर लिखा ‘सॉरी मम्मी-पापा’, रेलवे पटरी पर मिला युवक का शव, सिर धड़ से कटकर अलग

सिरोही। जिले के आबूरोड रेलवे स्टेशन यार्ड में शनिवार सुबह एक युवक का क्षत-विक्षत शव मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। शव की स्थिति बेहद भयावह थी। युवक की गर्दन धड़ से अलग हो चुकी थी और शरीर के अन्य हिस्से भी गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त थे। घटनास्थल से कुछ ऐसे सुराग भी मिले हैं, जिन्होंने मामले को और रहस्यमय बना दिया है। पुलिस फिलहाल युवक की पहचान करने और घटना के कारणों का पता लगाने में जुटी हुई है।