बस एक क्लिक में पढ़ें सिरोही की 5 बड़ी खबरें: 41.2 डिग्री पहुंचा पारा, नौनिहालों के लिए राहतभरी खबर

जिलाध्यक्ष राजेंद्र सिंह राठौड़ के नेतृत्व में जिला मुख्यालय सहित आबूरोड, पिण्डवाड़ा, शिवगंज और रेवदर उपशाखाओं से बड़ी संख्या में पेंशनर्स शामिल हुए। पेंशन समाज कार्यालय से जुलूस के रूप में कलेक्ट्री पहुंचे। पेंशनर्स ने 'चिकित्सा सेवा में सुधार करो', 'आरजीएचएस योजना बंद नहीं होने देंगे' और 'पेंशनर्स एकता जिंदाबाद' जैसे नारे लगाए। इससे पहले सभा को संबोधित करते हुए जिलाध्यक्ष राठौड़ ने कहा कि सरकार पेंशनभोगियों के साथ सौतेला व्यवहार कर रही है, जिसे अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने चेतावनी दी कि मांगें नहीं मानी गई तो पेंशन समाज आंदोलन करेगा।