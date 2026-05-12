HPV Vaccine: सिरोही में एचपीवी वैक्सीन अभियान की सुस्त चाल, लक्ष्य से काफी पीछे स्वास्थ्य विभाग

स्वास्थ्य विभाग को जिले में कुल 12734 बालिकाओं को टीका लगाने का लक्ष्य मिला है। इसके मुकाबले अब तक 5492 बालिकाओं का टीकाकरण किया जा चुका है, जबकि 7242 बालिकाएं अभी भी टीकाकरण से वंचित हैं। इस तरह अब तक केवल 43.13 प्रतिशत लक्ष्य ही पूरा हो पाया है। स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि आने वाले दिनों में अभियान में तेजी लाई जाएगी, ताकि हर पात्र बालिका तक इस वैक्सीन का लाभ पहुंचाया जा सके।