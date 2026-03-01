स्वास्थ्य मंत्री का बड़ा ऐलान: चिकित्सा विभाग में 25 हजार भर्तियां, जनजातीय-रेगिस्तानी इलाकों को मिलेगा फायदा

Health Department News: राजस्थान के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री गजेन्द्र सिंह ने गुरुवार को विधानसभा में बताया कि राज्य सरकार ने नर्सिंग स्टाफ सहित 25 हजार अराजपत्रित पदों पर नियुक्तियां की हैं। उन्होंने कहा कि ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से उन क्षेत्रों को प्राथमिकता दी गई, जहां सबसे ज्यादा पद खाली थे। खासतौर पर जनजातीय और रेगिस्तानी इलाकों में रिक्त पद भरने पर जोर दिया गया है। मंत्री ने यह भी बताया कि विभाग में 25 हजार और भर्तियां प्रक्रिया में है।