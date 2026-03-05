Rajasthan: मंत्री को विधानसभा अध्यक्ष की नसीहत; बोले- कलेक्टर नहीं, मंत्री देते हैं मार्गदर्शन

इसी दिन राज्य सरकार ने दो अहम संशोधन विधेयक भी सदन में पेश किए। पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर ने पंचायती राज संशोधन विधेयक प्रस्तुत किया। वहीं नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने नगर पालिका संशोधन विधेयक पेश किया। इन विधेयकों में पंचायती राज और नगर निकाय चुनाव में लागू दो-बच्चों की पात्रता शर्त को हटाने का प्रस्ताव है। यदि यह संशोधन पारित होता है, तो वार्ड पंच, सरपंच, पंचायत समिति सदस्य, जिला परिषद सदस्य, पार्षद, मेयर और अन्य पदों के लिए दो से अधिक बच्चों की सीमा लागू नहीं रहेगी। राजनीतिक हलकों में इसे आगामी चुनावों से पहले बड़ा फैसला माना जा रहा है।