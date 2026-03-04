राजस्थान में खेली गई पुलिस होली, बाड़मेर में विधायक भाटी ने किया जमकर डांस

बाड़मेर पुलिस लाइन में आयोजित कार्यक्रम में विधायक रविंद्र सिंह भाटी पहुंचे और पुलिस जवानों के साथ होली खेली। भाटी पूरी तरह होली के रंग में रंगे नजर आए और उन्होंने जवानों के साथ जमकर डांस भी किया। इस दौरान पुलिस अधीक्षक नरेंद्र सिंह मीणा और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नीतेश आर्य भी मौजूद रहे। विधायक भाटी ने कहा कि पुलिसकर्मी हर समय समाज की सुरक्षा और शांति के लिए तत्पर रहते हैं। त्योहारों के दौरान भी वे ड्यूटी पर मुस्तैद रहते हैं, इसलिए उनके साथ खुशियां बांटना सम्मान की बात है।