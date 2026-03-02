‘रात में धमाकों की आवाजें, चेतावनी जारी…’ दुबई में काम कर रहे बाड़मेर के प्रवासियों ने बताया आखिर वहां क्या हो रहा है

सरदार पटेल मार्ग जोशियो की पोल के पास रहने बाली सुशीला खत्री 27 दिसम्बर को दुबई के बरसानाहर्डस से बाड़मेर आई है। वह दो माह से अपने बेटे संदीप खत्री और बहू पूजा के पास थी। पूजा की डिलीवरी होने पर वह वहां गई थी। बेटा और बहू दोनों दुबई में काम करते हैं। युद्ध की खबरों के बीच बेटे से बात करके हुई सुशीला भावुक हो गई। वह दिन में दिन में कई बार वीडियो कॉलिंग करती है। हालांकि उनके बेटे ने बताया कि वे वहां सुरक्षित है।