राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े का माउंट आबू ग्रीष्मकालीन प्रवास स्थगित, जल्द ही घोषित होगी नई तिथि!

राज्यपाल के आगमन को लेकर विभिन्न विभागों के अधिकारी व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने में जुटे हुए थे। राजभवन परिसर में मरम्मत, रंगाई-पुताई और अन्य कार्य तेज गति से चल रहे थे। लोक निर्माण विभाग की ओर से राजभवन में रंगाई-पुताई, पानी की टंकियों की सफाई, लकड़ी के कार्यों पर वार्निश, बिजली तारों को व्यवस्थित करने, नई सेनेटरी लाइन बिछाने, छत की मरम्मत, नालियों की सफाई और सर्वेंट क्वार्टरों को व्यवस्थित करने जैसे कार्य किए जा रहे थे। इसके अलावा सुरक्षा दीवार को मजबूत करने, उद्यानों को जोड़ने वाली पगडंडियों का दुरुस्तीकरण तथा खेल गतिविधियों वाले स्थानों को भी संवारा जा रहा था।