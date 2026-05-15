Rajasthan: 17 वर्ष की उम्र में त्यागा सांसारिक मोह, सिरोही की सेलसी बनीं जैन ‘साध्वी प्रभा’, मुंबई में ली दीक्षा

मुंबई में आयोजित इस दीक्षा कार्यक्रम में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने भाग लिया। वातावरण भक्ति, संगीत और आध्यात्मिक ऊर्जा से सराबोर था। साध्वी प्रभा के त्याग और समर्पण को देखकर उपस्थित लोग श्रद्धा और भावनाओं से अभिभूत हो गए। यह घटना न केवल एक व्यक्तिगत जीवन परिवर्तन है, बल्कि समाज के लिए यह संदेश भी है कि सच्ची शांति और स्थायी सुख बाहरी दुनिया में नहीं, बल्कि आत्मा के भीतर ही खोजा जा सकता है।