भीषण गर्मी से राहत चाहिए तो पहुंच जाइए राजस्थान के इस एकमात्र खूबसूरत हिल स्टेशन पर, जानिए क्या-क्या खास है यहां

सिरोही। राजस्थान की गर्मी में अगर आप ठंडी हवा, हरियाली, झील, पहाड़ और सुकून भरे मौसम का आनंद लेना चाहते हैं तो माउंट आबू आपके लिए सबसे बेहतरीन जगह साबित हो सकती है। अरावली पर्वतमाला की गोद में बसा राजस्थान का इकलौता हिल स्टेशन माउंट आबू गर्मियों में पर्यटकों को ऐसा अनुभव देता है, मानो किसी पहाड़ी राज्य में छुट्टियां मना रहे हों। यहां की ठंडी हवाएं, शांत झीलें, ऐतिहासिक मंदिर और प्राकृतिक नजारे हर किसी का दिल जीत लेते हैं।