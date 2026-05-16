भीषण गर्मी से राहत चाहिए तो पहुंच जाइए राजस्थान के इस एकमात्र खूबसूरत हिल स्टेशन पर, जानिए क्या-क्या खास है यहां

फाइल फोटो- पत्रिका
सिरोही। राजस्थान की गर्मी में अगर आप ठंडी हवा, हरियाली, झील, पहाड़ और सुकून भरे मौसम का आनंद लेना चाहते हैं तो माउंट आबू आपके लिए सबसे बेहतरीन जगह साबित हो सकती है। अरावली पर्वतमाला की गोद में बसा राजस्थान का इकलौता हिल स्टेशन माउंट आबू गर्मियों में पर्यटकों को ऐसा अनुभव देता है, मानो किसी पहाड़ी राज्य में छुट्टियां मना रहे हों। यहां की ठंडी हवाएं, शांत झीलें, ऐतिहासिक मंदिर और प्राकृतिक नजारे हर किसी का दिल जीत लेते हैं।
माउंट आबू की नक्की झील पर्यटकों की सबसे पसंदीदा जगह मानी जाती है। चारों तरफ पहाड़ और हरियाली इसकी खूबसूरती को और बढ़ा देते हैं। गर्मियों में यहां की ठंडी हवा लोगों को काफी राहत देती है। झील में बोटिंग का आनंद लेने के लिए दूर-दूर से पर्यटक पहुंचते हैं। शाम के समय यहां का सूर्यास्त बेहद मनमोहक दिखाई देता है।
सफेद संगमरमर से बने यह मंदिर दुनिया भर में प्रसिद्ध हैं। 11वीं से 13वीं शताब्दी के बीच इन मंदिरों का निर्माण हुआ था। मंदिर की दीवारों और छतों पर बेहद बारीक नक्काशी की गई है। गर्मियों में भी मंदिर परिसर का वातावरण काफी ठंडा रहता है। धार्मिक आस्था के साथ यह जगह वास्तुकला का शानदार उदाहरण है।
गुरु शिखर अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी है। यह समुद्र तल से करीब 1722 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। यहां से पूरे माउंट आबू और आसपास की वादियों का नजारा दिखता है। सुबह और शाम के समय यहां का मौसम बेहद सुहावना रहता है। पर्यटक यहां सूर्योदय और सूर्यास्त देखने जरूर पहुंचते हैं।
माउंट आबू का सनसेट प्वाइंट शाम के समय सबसे ज्यादा गुलजार रहता है। यहां डूबते सूरज का दृश्य पर्यटकों को मंत्रमुग्ध कर देता है। ठंडी हवाओं के बीच परिवार और दोस्तों संग समय बिताना खास अनुभव होता है। पर्यटक यहां पैदल या घुड़सवारी करते हुए पहुंच सकते हैं। गर्मियों की शाम यहां बेहद सुकून देने वाली होती है।
यह अभयारण्य करीब 288 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। यहां तेंदुआ, सांभर, नीलगाय और कई वन्यजीव देखने को मिलते हैं। गर्मियों में जंगल की हरियाली पर्यटकों को खूब आकर्षित करती है। जीप सफारी और ट्रेकिंग का अनुभव रोमांच से भर देता है। प्रकृति प्रेमियों के लिए यह जगह किसी जन्नत से कम नहीं है।
अचलगढ़ किला माउंट आबू की ऐतिहासिक पहचान माना जाता है। यह किला अपनी मजबूत दीवारों और शानदार बनावट के लिए प्रसिद्ध है। किले के अंदर अचलेश्वर महादेव मंदिर भी स्थित है। ऊंचाई से आसपास की वादियों का खूबसूरत दृश्य दिखाई देता है। गर्मियों में यहां का शांत वातावरण लोगों को खूब पसंद आता है।
टॉड रॉक एक विशाल चट्टान है जो मेंढक जैसी दिखाई देती है। यह जगह फोटोग्राफी और प्राकृतिक नजारों के लिए प्रसिद्ध है। यहां से नक्की झील का शानदार दृश्य दिखाई देता है। सुबह और शाम के समय यहां काफी संख्या में पर्यटक पहुंचते हैं। गर्मियों में यहां बैठकर ठंडी हवा का आनंद लेना खास अनुभव होता है।
पीस पार्क ब्रह्माकुमारी संस्थान की ओर से संचालित किया जाता है। यह जगह हरियाली, फूलों और शांत वातावरण के लिए जानी जाती है। यहां मेडिटेशन और योग के लिए भी लोग पहुंचते हैं। गर्मी के मौसम में यहां का वातावरण बेहद सुकूनभरा लगता है। प्रकृति और शांति पसंद करने वालों के लिए यह खास जगह है।
माउंट आबू के पास अंबाजी मंदिर और पावापुरी जैन मंदिर स्थित हैं। अंबाजी मंदिर गुजरात का प्रसिद्ध शक्तिपीठ माना जाता है। पावापुरी जैन मंदिर अपनी शांति और सुंदरता के लिए प्रसिद्ध है। इन धार्मिक स्थलों पर हर साल लाखों श्रद्धालु पहुंचते हैं। माउंट आबू घूमने आने वाले पर्यटक यहां भी जरूर जाते हैं।
माउंट आबू पहुंचना पर्यटकों के लिए काफी आसान माना जाता है। यहां का नजदीकी रेलवे स्टेशन आबू रोड है, जो 28 किलोमीटर दूर है। जयपुर, दिल्ली, अहमदाबाद और मुंबई से ट्रेन सुविधा उपलब्ध है। उदयपुर एयरपोर्ट से भी टैक्सी और बस आसानी से मिल जाती है। गर्मियों की छुट्टियों में परिवार संग घूमने के लिए यह शानदार जगह है।
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