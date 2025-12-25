राजस्थान में आंदोलन तेज होते ही अरावली पर केंद्र का बड़ा फैसला

राजस्थान में तेज़ हो रहे अरावली बचाओ(Save Aravalli) आंदोलन की गूंज के बीच केंद्र सरकार ने इस प्राचीन पहाड़ी श्रृंखला के संरक्षण के लिए बड़ा और सख्त कदम उठाया है। दिल्ली से गुजरात तक फैली अरावली पर्वतमाला को बचाने के लिए अब किसी भी तरह का नया खनन पट्टा नहीं दिया जाएगा। केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने सभी संबंधित राज्यों को स्पष्ट निर्देश जारी कर दिए हैं। यह फैसला वर्षों से जारी अवैध खनन और पर्यावरणीय क्षरण पर लगाम लगाने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम माना जा रहा है।