राजस्थान: गैस की जगह सिलेंडर से निकला पानी, मचा हड़कंप, रसद विभाग ने एजेंसी संचालक को थमाया नोटिस

कस्बे की भारत गैस एजेंसी की ओर से होम डिलीवरी नहीं करने से एजेंसी के बाहर सिलेंडर लेने वाले उपभोक्ताओं की लंबी लाइन देखी जा सकती है। ग्रामीण पूर्व में भी सिलेंडर की सप्लाई घर-घर देने की मांग कर चुके हैं। लेकिन पिछले एक महीने से होम डिलीवरी नहीं हो रही है, जिससे सिलेंडर के लिए कतारों में लगना पड़ रहा है।