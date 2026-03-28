जयपुर में हुक्का बार पर पुलिस की रेड से मचा हड़कंप, भागने की फिराक में तीसरी मंजिल से गिरा कर्मचारी

वहीं, पुलिस का दावा है कि टीम दिलीप से पूछताछ कर रही थी। इसी दौरान वह बचने के लिए पाइप के सहारे नीचे उतरने की कोशिश कर रहा था, तभी उसका पैर फिसल गया और वह नीचे गिर गया। फिलहाल, पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है और रेस्टोरेंट में अवैध हुक्का बार संचालन को लेकर भी कार्रवाई की जा रही है।