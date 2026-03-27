खुशखबरी: बाड़मेर-जयपुर के बीच 1 अप्रैल से चलेंगी स्टार लाइन बसें, इन जिलों से गुजरेगा रूट, नोट कर लें टाइम टेबल

बालोतरा पहले औद्योगिक क्षेत्र और अब रिफाइनरी निर्माण को लेकर देश-दुनिया में पहचान बना रहा है। इसके बावजूद बाड़मेर और बालोतरा से जयपुर तथा दिल्ली जैसे बड़े शहरों के लिए नाम मात्र रेलगाड़ियां संचालित हो रही हैं तो रोडवेज बसों की तादाद भी कम है। ऐसे में आवागमन को लेकर दिक्कत हो रही है।