गिरल लिग्नाइट माइंस आंदोलन: विधायक रविंद्र सिंह भाटी की बिगड़ी तबीयत, फिर भी धरने पर डटे रहे

Ravindra Singh Bhati Health Update: राजस्थान के बाड़मेर जिले में स्थित गिरल लिग्नाइट माइंस के बाहर चल रहा जन-आंदोलन अब एक गंभीर मोड़ ले चुका है। बुधवार को आंदोलन के नौवें दिन भी श्रमिकों और ग्रामीणों का आक्रोश कम नहीं हुआ। भीषण गर्मी और तपती धूप की परवाह किए बिना सैकड़ों प्रदर्शनकारी अपनी मांगों को लेकर धरना स्थल पर डटे हुए हैं। इस आंदोलन का नेतृत्व कर रहे शिव विधायक रविंद्र सिंह भाटी की तबीयत अचानक बिगड़ने से क्षेत्र में तनाव और चिंता बढ़ गई है।