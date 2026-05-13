Good News: रेलवे 40 साल पुरानी प्रणाली में नई व्यवस्था करेगा लागू, AI देगा ‘कंफर्म टिकट’ की सटीक जानकारी

Confirm Ticket Status Check: ट्रेन टिकट बुक करवाने के बाद वेटिंग नंबर देखकर यात्रियों की बढ़ने वाली चिंता अब जल्द कम हो सकेंगी। भारतीय रेलवे अपनी 40 साल पुरानी आरक्षण प्रणाली को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआइ) तकनीक से अपग्रेड करने जा रहा है। नई व्यवस्था लागू होने के बाद यात्रियों को वेटिंग टिकट कन्फर्म होने की संभावना का पहले से कहीं अधिक सटीक अनुमान मिल सकेगा। रेलवे के अनुसार यह सटीकता 53 प्रतिशत से बढ़कर लगभग 94 प्रतिशत तक पहुंच जाएगी। इससे यात्रियों को टिकट बुकिंग के समय ही सीट मिलने की संभावनाओं का अंदाजा लग सकेगा।