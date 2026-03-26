डिप्टी CM प्रेमचंद बैरवा के सामने छात्रा ने फाड़कर उछाले कागज, डिग्री लेते हुए बोली- बेइज्जती करके इज्जत देने का शुक्रिया

बता दें कि दीक्षांत समारोह की अध्यक्षता राज्यपाल व कुलाधिपति हरिभाऊ बागडे ने की। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी मुख्य अतिथि व उप मुख्यमंत्री और उच्च शिक्षा मंत्री प्रेमचंद बैरवा विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। समारोह में सीमित छात्रों को ही अतिथियों के हाथों डिग्री दिलाई गई। लेकिन अन्य छात्रों ने भी मंच से डिग्री देने की मांग करते हुए हंगामा कर दिया।