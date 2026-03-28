जोधपुर में गणगौर सवारी पर पथराव, महिलाओं पर बरसाए पत्थर और की बदसलूकी

हालात अब पूरी तरह काबू में हैं। गणगौर यात्रा पर पथराव की सूचना मिलते ही पुलिस बल तैनात कर दिया गया था। कुछ संदिग्धों को हिरासत में लिया गया है और उनसे पूछताछ की जा रही है। पीड़ितों की शिकायत पर FIR दर्ज कर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

-मनीष चौधरी, डीसीपी ईस्ट