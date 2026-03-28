उठो रिया उठो…घायल पति की चीखों से दहल उठा इलाका, अधूरी रह गई डॉक्टर बनने की हसरत, जयपुर में आंखों के सामने काल बना डंपर

Jaipur-Bagru Road Accident: सिंवारमोड़/बगरू (जयपुर): कहते हैं कि खुशियां अक्सर कच्चे धागे से बंधी होती हैं, जो कब टूट जाए कोई नहीं जानता। निवारू रोड के शक्तिनगर निवासी दीपक और उनकी पत्नी रिया गुप्ता के लिए शुक्रवार का सूरज सुनहरे सपने लेकर उगा था, लेकिन दोपहर होते-होते बेगस रोड के हिम्मतपुरा में एक अनियंत्रित डंपर ने उन सपनों को हमेशा के लिए सड़क पर बिखेर दिया।