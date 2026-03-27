राजस्थान के रणथंभौर में विदेशी महिला पर्यटक की मौत, होटल में डिनर के बाद अचानक बिगड़ी तबीयत

निजी अस्पताल के डॉक्टरों ने सघन जांच के बाद मरियम को मृत घोषित कर दिया। चिकित्सा अधिकारियों के मुताबिक, जब महिला को अस्पताल लाया गया, तब वह पहले ही 'ब्रेन डेड' हो चुकी थी और उनकी ईसीजी रिपोर्ट भी पूरी तरह फ्लैट आई।

हालांकि, मौत के सटीक कारणों को लेकर अभी सस्पेंस बरकरार है। शुरुआती कयासों में इसे हार्ट अटैक या फूड पॉइजनिंग से जोड़कर देखा जा रहा है। लेकिन वास्तविक वजह पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट के बाद ही स्पष्ट हो पाएगी।