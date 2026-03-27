भारत-पाक बॉर्डर पर बड़ी कार्रवाई: UP के खुफिया इनपुट पर पकड़ा गया संदिग्ध, टेलीग्राम ग्रुप में शेयर करता था भड़काऊ मैसेज

भारेवाला एक बेहद संवेदनशील सीमावर्ती क्षेत्र है। घटना के बाद पुलिस और BSF को हाई अलर्ट पर रखा गया है और क्षेत्र में निगरानी बढ़ा दी गई है। फिलहाल, सुरक्षा एजेंसियां यह पता लगाने की कोशिश कर रही हैं कि क्या यह युवक किसी बड़े स्लीपर सेल का हिस्सा है या केवल भ्रामक प्रचार के जाल में फंसकर इस ग्रुप से जुड़ा था।