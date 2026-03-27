27 मार्च 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जैसलमेर

भारत-पाक बॉर्डर पर बड़ी कार्रवाई: UP के खुफिया इनपुट पर पकड़ा गया संदिग्ध, टेलीग्राम ग्रुप में शेयर करता था भड़काऊ मैसेज

India-Pakistan Border: भारत-पाकिस्तान अंतरराष्ट्रीय सीमा से सटे जैसलमेर जिले में सुरक्षा एजेंसियों ने एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। नाचना थाना क्षेत्र के भारेवाला इलाके से एक 29 वर्षीय युवक को संदिग्ध गतिविधियों के आरोप में हिरासत में लिया गया।

2 min read
Google source verification

जैसलमेर

image

Arvind Rao

Mar 27, 2026

India-Pakistan Border Crackdown Suspect Held on UP Intel Input Shared Provocative Messages in Telegram Group

India-Pakistan Border Suspicious Youth (Photo-AI)

Jaisalmer India-Pakistan Border Suspicious Youth: राजस्थान में भारत-पाकिस्तान अंतरराष्ट्रीय सीमा से सटे जैसलमेर जिले में सुरक्षा एजेंसियों ने एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। गुरुवार रात करीब 10 बजे नाचना थाना क्षेत्र के भारेवाला इलाके से एक 29 वर्षीय युवक को संदिग्ध गतिविधियों के आरोप में हिरासत में लिया गया।

प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि युवक उत्तर प्रदेश के एक ऐसे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ा था, जिसमें भड़काऊ संदेश साझा किए जाते थे। इस पूरे मामले का खुलासा उत्तर प्रदेश पुलिस के इनपुट के बाद हुआ।

यूपी पुलिस एक ऐसे संदिग्ध टेलीग्राम ग्रुप की निगरानी कर रही थी, जिसमें कथित तौर पर देश विरोधी और भड़काऊ बातें साझा की जा रही थीं। इस ग्रुप के नेटवर्क के तार कश्मीर से लेकर राजस्थान तक फैले होने की सूचना मिली थी।

सूत्रों के अनुसार, यूपी पुलिस इस मामले में अब तक 4 अन्य लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है, जिनमें दो कश्मीरी युवक भी शामिल हैं। इसी जांच की कड़ी में भारेवाला निवासी इस युवक का मोबाइल नंबर सामने आया, जिसके बाद राजस्थान पुलिस और खुफिया एजेंसियों को अलर्ट किया गया।

डेटा डिलीट होने का संदेह

हिरासत में लिए गए युवक की पहचान के अनुसार, वह मूल रूप से बीकानेर के लूणकरणसर का निवासी है और पिछले 10-12 वर्षों से भारेवाला क्षेत्र में खेती का काम कर रहा है। वह केवल 10वीं कक्षा तक पढ़ा है, लेकिन डिजिटल माध्यमों पर उसकी सक्रियता ने सुरक्षा एजेंसियों को चौंका दिया है।

पुलिस के लिए सबसे बड़ी चुनौती मोबाइल डेटा को लेकर है। सूत्रों का कहना है कि प्राथमिक जांच में मोबाइल से कोई खास जानकारी नहीं मिली है। एजेंसियों को शक है कि गिरफ्तारी की भनक लगते ही युवक ने महत्वपूर्ण डेटा डिलीट कर दिया है। अब फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स की मदद से मोबाइल डेटा रिकवर करने की कोशिश की जा रही है।

संयुक्त पूछताछ और सीमा पर अलर्ट

शुक्रवार को विभिन्न सुरक्षा एजेंसियां (IB, RAW और मिलिट्री इंटेलिजेंस) युवक से संयुक्त पूछताछ कर रही हैं। जांच का मुख्य केंद्र युवक के बैंक ट्रांजेक्शन, उसके विदेशी संपर्क और ग्रुप के अन्य सदस्यों के साथ हुई बातचीत पर है।

भारेवाला एक बेहद संवेदनशील सीमावर्ती क्षेत्र है। घटना के बाद पुलिस और BSF को हाई अलर्ट पर रखा गया है और क्षेत्र में निगरानी बढ़ा दी गई है। फिलहाल, सुरक्षा एजेंसियां यह पता लगाने की कोशिश कर रही हैं कि क्या यह युवक किसी बड़े स्लीपर सेल का हिस्सा है या केवल भ्रामक प्रचार के जाल में फंसकर इस ग्रुप से जुड़ा था।

ये भी पढ़ें

जयपुर में बीच सड़क पर लड़की की दबंगई, ईंट से कूच-कूचकर तोड़ डाली लड़के की बाइक, बोली- जिसको बुलाना है बुला ले
जयपुर
Jaipur Girl Smashes Boy Bike with Brick in Road Rage Dares Him to Call Anyone

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

27 Mar 2026 12:13 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaisalmer / भारत-पाक बॉर्डर पर बड़ी कार्रवाई: UP के खुफिया इनपुट पर पकड़ा गया संदिग्ध, टेलीग्राम ग्रुप में शेयर करता था भड़काऊ मैसेज

बड़ी खबरें

View All

जैसलमेर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

रामनवमी पर्व: मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदसरथ अजर बिहारी…

जैसलमेर

ऊर्जा संकट से जूझते व्यवसायी, रेस्टोरेंट और रिसॉर्ट्स अपना रहे विकल्प

जैसलमेर

होम अष्टमी पर जैसलमेर में उमड़ी आस्था, मंदिरों में श्रद्धालुओं की भीड़

जैसलमेर

जैसलमेर में दर्दनाक हादसा; तेज रफ्तार वैन की टक्कर से कालबेलिया डांसर की मौत, दो बहनें भी घायल

जैसलमेर

भारत-पाक बॉर्डर पर मिला दुर्लभ वन्यजीव, इस पर चोट पहुंचाना संगीन अपराध, 3 लोग हो चुके हैं गिरफ्तार

Rare wildlife spotted near Jaisalmer India-Pak border harming it is serious crime 3 arrested
जैसलमेर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.