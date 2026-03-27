राजस्थान ज्वेलर हत्याकांड: परिजनों की हालत देख रो पड़े पूर्व विधायक, प्रशासन को 72 घंटे का अल्टीमेटम

उनकी आंखों में छलकता दर्द, टूटता हुआ साहस और खामोशी में छिपी चीखें…मन अत्यंत व्यथित और भावुक हो उठा। इस असहनीय क्षति ने न केवल एक परिवार, बल्कि पूरे समाज को शोक में डुबो दिया है। ईश्वर से प्रार्थना है कि दिवंगत आत्मा को अपने श्रीचरणों में स्थान दें और शोक संतप्त परिवार को इस असीम दुःख को सहने की शक्ति प्रदान करें।